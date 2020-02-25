Прилетела из Италии: украинка пожаловалась, что в "Борисполе" ни у кого не проверили температуру

Жительница Украины сильно расстроена тем, что у прибывших с Италии не измерили температуру
Коронавирус продолжает распространятся по всему миру. Болезнь подтвердили еще в одной европейской стране – Хорватии. При этом очаг вируса наблюдается в трех странах: Иране, Корее и Италии. Пассажирка рейса Рим-Киев Иванна Будник рассказала, что у пассажиров, прилетевших из столицы Италии, в аэропорту "Борисполь" никто не измерил температуру.
По словам женщины, когда они приземлились в Киеве, то им еще в самолете сказали, чтобы они оставались на своих местах, потому что будет медицинский контроль, но через минуту всех выпустили без какого-либо осмотра.
Иванна также рассказала о том, что на получении багажа рядом был рейс из Милана, и у них объявили карантин. Она также подчеркнула, что другие страны вообще не принимают самолеты и автобусы из этого региона.
Она также подчеркнула, что, когда она прилетела в Италию, то все проходили контроль через бесконтактное измерение температуры по инфракрасному излучению. И если у человека нет температуры, то его пропускают дальше.
"Вывод один - для вируса в Украине открыты все двери. Мы в очень надежных руках нашей страны. Знаете, что мы почувствовали? Злость. Позор такой безответственности", - написала Иванна на своей странице в Facebook.
Скриншот с Facebook
В аэропорту "Борисполь" заявили, что представитель Минздрава в обязательном порядке встречает рейсы, которые прибывают из Италии. При этом спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет.
Пользователи сети также пишут о том, что они вернулись в Украину из Таиланда и их тоже никак не проверяли на наличие симптомов заболевания.
Скриншот с Facebook
Вот, что думают другие по этому поводу.
Скриншоты с Facebook
Стоит отметить, что в Черновцах госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии из-за подозрения на коронавирус.