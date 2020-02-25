Прилетела из Италии: украинка пожаловалась, что в "Борисполе" ни у кого не проверили температуру

Измерение температуры в аэропорту (фото: коллаж РБК-Украины)

Жительница Украины сильно расстроена тем, что у прибывших с Италии не измерили температуру

Коронавирус продолжает распространятся по всему миру. Болезнь подтвердили еще в одной европейской стране – Хорватии. При этом очаг вируса наблюдается в трех странах: Иране, Корее и Италии. Пассажирка рейса Рим-Киев Иванна Будник рассказала, что у пассажиров, прилетевших из столицы Италии, в аэропорту "Борисполь" никто не измерил температуру.

По словам женщины, когда они приземлились в Киеве, то им еще в самолете сказали, чтобы они оставались на своих местах, потому что будет медицинский контроль, но через минуту всех выпустили без какого-либо осмотра.

Иванна также рассказала о том, что на получении багажа рядом был рейс из Милана, и у них объявили карантин. Она также подчеркнула, что другие страны вообще не принимают самолеты и автобусы из этого региона.

Она также подчеркнула, что, когда она прилетела в Италию, то все проходили контроль через бесконтактное измерение температуры по инфракрасному излучению. И если у человека нет температуры, то его пропускают дальше.

"Вывод один - для вируса в Украине открыты все двери. Мы в очень надежных руках нашей страны. Знаете, что мы почувствовали? Злость. Позор такой безответственности", - написала Иванна на своей странице в Facebook.

Скриншот с Facebook

В аэропорту "Борисполь" заявили, что представитель Минздрава в обязательном порядке встречает рейсы, которые прибывают из Италии. При этом спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет.

Пользователи сети также пишут о том, что они вернулись в Украину из Таиланда и их тоже никак не проверяли на наличие симптомов заболевания.

Скриншот с Facebook

Вот, что думают другие по этому поводу.

Если бы наша страна проверяла всех перевозчиков, которые ездят в Италию и возят людей сюда-суда и развозят инфекцию, такого бы не было. На границах должны быть медики, которые проверяли бы людей при прибытии.

Вот-вот, мы отказались от поездки в Италию на конец марта, так как боязно, не в нашей стране лечить такую болезнь. Естественно потеряли 25% от суммы путевки, но и не это страшно, а то что туроператор не видит никаких проблем. Они со спокойной душой отправляют людей в Италию. Как они могут брать на себя такую ответственность? Как наши туристы могут ехать? Почему не быть умнее и не отказаться? В договоре форс-можора, прописано, что эпидемия является поводом отдать всю сумму, но увы.

Скриншоты с Facebook

Стоит отметить, что в Черновцах госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии из-за подозрения на коронавирус.