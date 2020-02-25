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Українець вразив розповіддю про те, як перевіряють тих, хто прилітає з Китаю

STYLERЖиття    25.02.2020 - 22:36
Українець вразив розповіддю про те, як перевіряють тих, хто прилітає з Китаю
Коронавірус (фото: pixabay.com)

Українець Олексій Лісовий розповів про те, як перевіряють людей в Китаї та інших країнах

Коронавірус продовжує з'являтися в нових місцях. Сьогодні, 25 лютого, зафіксований перший випадок захворювання в Румунії. Українець Олексій Лісовий, який повернувся з Китаю, розповів про те, які йому довелося пройти перевірки, щоб потрапити в Київ.

Шлях додому для Олексія був не простий. Спочатку йому довелося з Шанхаю летіти до Москви, звідки він потім відправився у Франкфурт, а вже потім у нього був літак до Києва.

При цьому, за його словами, про стан його здоров'я ніхто особливо не турбувався, крім як у Китаї. Перед тим як сісти на борт літака йому дали заповнити декларацію про стан здоров'я. Про це повідомляє Апостроф.

У даній декларації необхідно було вказати, чи не перебував він у провінції Ухань. Але Олексій зазначив, що про цей папірець так ніхто і ніде більше не питав його.

В Піднебесній Олексій перевірив лікар спецкостюмі, він йому виміряв температуру тіла. Після цього, під час усього шляху додому ніяких перевірок в українця не було.

При цьому Олексій повідомив, що в Китаї йому сказали, щоб він віддав заповнену декларацію про своє здоров'я вже по прильоту до Росії. Але він її нікому так і не віддав. Про неї навіть ніхто не питав.

Нагадаємо, що українка, яка прилетіла з Італії, де також спостерігається загострена ситуація з коронавірусом, розповіла, що в аеропорту "Бориспіль" людей ніхто не перевіряв.

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