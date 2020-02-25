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В аэропорту "Киев" пассажиров из Италии проверяет эпидемиолог

Новости » Общество     25.02.2020 - 19:22
В аэропорту "Киев" пассажиров из Италии проверяет эпидемиолог
Фото: проверка пассажиров из Италии (airportkiev)

В аэропорту заявили об усилении мер безопасности

В аэропорту "Киев", в связи со вспышкой инфекции, вызванной коронавирусом в отдельных районах Италии рейсы, которые прибывают из этой страны, проверяются дежурным врачом-эпидемиологом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта на странице в Facebook.

Сообщается, что меры безопасности будут уусилены для выявления больных или с подозрением на заболевание среди прибывающих пассажиров.

В аэропорту &quot;Киев&quot; пассажиров из Италии проверяет эпидемиолог

В аэропорту &quot;Киев&quot; пассажиров из Италии проверяет эпидемиологФото: проверка пассажиров из Италии (airportkiev)

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт "Борисполь" принимает все меры для недопущения распространения коронавирус в Украине.

В случае прибытия самолета из страны с осложненной эпидемической ситуацией после установки трапа первым на борт поднимается очередной санитарно-карантинного подразделения ГУ "Лабораторный центр на воздушном транспорте ", который подчиняется Министерству здравоохранения. Он опрашивает экипаж и пассажиров о состоянии здоровья и самочувствии, измеряет температуру, а также проверяет наличие симптомов, похожих на симптомы вирусных респираторных заболеваний.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Украине на государственной границе и в аэропортах ужесточат меры из-за коронавирус в Италии.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилия Романия, по три - в Пьемонте и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаях.

Власти итальянского региона Ломбардия опубликовали список городов и сел, которые полностью закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса в стране.

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