ПриватБанк "повесил" кредит на украинца без его ведома: как это произошло
Жалобы на ПриватБанк не прекращают поступать. На этот раз клиент рассказал, что банк навязал ему кредит без его же ведома. Также в учреждении факт самовольного предоставления кредита признали, однако ответственность за это переложили на мужчину.
Об этом он рассказал на сайте "Минфин".
Как банк навязал кредит
Так, в службе поддержки ПриватБанка сообщили, что кредит был начислен из-за отрицательного баланса счета. Однако, по словам мужчины, это полностью противоречит предыдущей обещанию банка не начислять проценты. Отмечается, что обещание было дано после того, как в банке произошел сбой системы.
"Меня уверяли: я могу дальше пользоваться счетом, потому что у меня с него деньги не списались, а только зарезервировались. Несмотря на то, что я не пользовался этим счетом, уже пошли проценты. Получается, что меня делают виновным в их ошибках", – написал мужчина.
Клиент пожаловался на ПриватБанк
Как отреагировал ПриватБанк
В учреждении пояснили, что кредитование клиента стало вынужденной мерой и необходимым механизмом. Ведь это позволило карточному счету клиента работать корректно, а самому банку – обслуживать его согласно требованиям платежной системы.
Также они написали, что клиент должен был знать о возможности предоставления ему банком кредита в одностороннем порядке.
Отмечается, что по этому вопросу была создана заявка на возврат средств, которую рассмотрят согласно регламенту международных платежных систем.
ПриватБанк взял кредит на клиента
Ранее мы сообщали, что ПриватБанк блокирует переводы и требует ответить на вопросы.
Также мы писали, что ПриватБанк вводит новые ограничения на переводы.