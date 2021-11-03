Українець поповнив картку на майже 52 тисячі, а гроші зникли: ПриватБанку потрапив у новий скандал
В Україні на ПриватБанк все частіше почали надходити скарги на термінали установи та збої у системі. Зокрема, як розповів клієнт, у нього термінал "забрав" 51 800 гривень, але кошти на картку не дійшли.
Про це чоловік повідомив на форумі Мінфін.
Чоловік розповів, що гроші йому потрібні були терміново у зв'язку з життєвою ситуацією. Однак наразі розпорядитися власними коштами він не може.
"Поповнював свою універсальну картку через термінал ПриватБанку. Під час поповнення стався збій, і термінал вилучив суму 51 800 грн – кошти на картку не надійшли", – пише чоловік.
Клієнт ПриватБанку поскаржився на термінал установи (minfin.com.ua)
Як відреагував ПриватБанк
У банку розповіли, що перелічать усі гроші в терміналі, звірять зі звітністю, і якщо будуть зайві 51 800 грн, то їх віддадуть клієнту.
"Проведення та звіряння результатів інкасації під час обробки заявки на повернення коштів дозволить нам переконатися в тому, що кошти не були видані, та визначити їхню суму. За результатами обробки заявки ми додатково повідомимо вас", – розповіли в установі.
Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк "повісив" кредит на українця без його відома.
Також ми писали, що українець через "глюк" ПриватБанку втратив гроші.