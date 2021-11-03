ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Українець поповнив картку на майже 52 тисячі, а гроші зникли: ПриватБанку потрапив у новий скандал

Новость на русском →
Середа 03 листопада 2021 17:25
Українець поповнив картку на майже 52 тисячі, а гроші зникли: ПриватБанку потрапив у новий скандал Термінали ПриватБанку "забирають" гроші, але кошти на картку не зараховують (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні на ПриватБанк все частіше почали надходити скарги на термінали установи та збої у системі. Зокрема, як розповів клієнт, у нього термінал "забрав" 51 800 гривень, але кошти на картку не дійшли.

Про це чоловік повідомив на форумі Мінфін.

Чоловік розповів, що гроші йому потрібні були терміново у зв'язку з життєвою ситуацією. Однак наразі розпорядитися власними коштами він не може.

"Поповнював свою універсальну картку через термінал ПриватБанку. Під час поповнення стався збій, і термінал вилучив суму 51 800 грн – кошти на картку не надійшли", – пише чоловік.

Українець поповнив картку на майже 52 тисячі, а гроші зникли: ПриватБанку потрапив у новий скандалКлієнт ПриватБанку поскаржився на термінал установи (minfin.com.ua)

Як відреагував ПриватБанк

У банку розповіли, що перелічать усі гроші в терміналі, звірять зі звітністю, і якщо будуть зайві 51 800 грн, то їх віддадуть клієнту.

"Проведення та звіряння результатів інкасації під час обробки заявки на повернення коштів дозволить нам переконатися в тому, що кошти не були видані, та визначити їхню суму. За результатами обробки заявки ми додатково повідомимо вас", – розповіли в установі.

Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк "повісив" кредит на українця без його відома.

Також ми писали, що українець через "глюк" ПриватБанку втратив гроші.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
LITE
Свято 3 листопада: що важливо зробити, а що суворо заборонено
Свято 3 листопада: що важливо зробити, а що суворо заборонено