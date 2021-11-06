Українець побив росіянина і став чемпіоном світу з боксу: яскраві фото і відео

На Чемпіонаті світу з боксу 2021 українець Юрій Захарєєв в неймовірному фінальному бою з росіянином Вадимом Мусаєвим вирвав перемогу одноголосним рішенням суддів (5:0) і таким чином завоював золоту медаль турніру .

Про це повідомили в прес-службі Федерації боксу України (щоб переглянути переможний бій українця - проскрольте сторінку до кінця).

Українські боксери - найкращі!

Юрій Захарєєв (фото: instagram.com/aiba_official)

"Після перемоги Олександра Хижняка на світовій першості 2017 року Україна знову має чемпіона світу з боксу!" - йдеться в Instagram-акаунті ФБУ.

Юрій Захарєєв (фото: instagram.com/aiba_official)

"Пишаємося цим фантастичним досягненням нашого молодого спортсмена! І щиро вітаємо всіх шанувальників спорту і всю велику боксерську сім'ю", - зазначили у федерації.

Юрій Захарєєв (фото: instagram.com/aiba_official)

Одним словом, ми в черговий раз довели: українська боксерська школа - одна з кращих у світі.

Хто такий Юрій Захарєєв

Юрій народився в Авдіївці. Зараз живе в Білгород-Дністровському (саме з цього міста один з найвідоміших українських боксерів Василь Ломаченко).

Юрій Захарєєв (фото: instagram.com/zakharieiev)

Він виступає в першій середній ваговій категорії.

Крім свіжого титулу чемпіона світу, у Захарєєва за плечима перемоги в чемпіонаті Європи серед юнаків і серед юніорів.

Юрій Захарєєв (фото: instagram.com/zakharieiev)

На сьогоднішній день, до речі, Юрій не зазнав жодної поразки в боксерській кар'єрі - з 16 боїв він все виграв.