Украинский боксер отколошматил россиянина: яркое видео
Украинский боксер Виктор Петров удачно стартовал на чемпионате мира 2021, который проходит в столице Сербии - Белграде. Наш спортсмен ярко победил Евгения Кооля из Федерации бокса России.
Чтобы смотреть видео боя, в котором украинец отколошматил россиянина, проскрольте до самого конца страницы.
Как известно, Виктор выступал в вечерней сессии в весовой категории до 67 кг.
Виктор Петров (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)
В ярком противостоянии наш боксер проявил лучшие бойцовские качества. Поэтому и неудивительно, что его признали победителем единогласным решением судей!
Виктор Петров (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)
Таким образом Петров вышел в 1/8 финала мирового первенства.
Виктор Петров (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)
Добавим, что Виктор Петров является трехкратным чемпионом Европы среди юниоров и серебряным призером Чемпионата мира среди молодежи 2014 года.
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