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Украинец купил права в интернете и пожаловался полиции, что они не отображаются в "Дие"

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Луцк, Понедельник 15 ноября 2021 22:22
Украинец купил права в интернете и пожаловался полиции, что они не отображаются в "Дие" Фото: парень купил права в интернете и пожаловался полиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

19-летний житель Луцка купил в интернете поддельные права категории А, и потом позвонил с жалобой в полицию, потому что они не отображались в мобильном приложении "Дия".

Об этом случае рассказала патрульная полиция Волынской области на своей странице в Facebook.

Молодой парень рассказал, что предварительно за "документ" он заплатил 1000 гривен, а потом на почте, когда забирал его, то еще оплатил 3000 гривен.

Он был очень удивлен, почему его права не зафиксированы в "Дие".

По прибытию инспекторы обнаружили у заявителя водительское удостоверение с признаками подделки документа. Позже была вызвана следственно-оперативная группа.

Украинец купил права в интернете и пожаловался полиции, что они не отображаются в &quot;Дие&quot;

19-летний житель Луцка купил права в интернете и пожаловался полиции, что они не отображаются в "Дие" (фото: facebook.com/lutskpolice)

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

  • Это каким идиотом надо быть, чтобы купить права через интернет, а потом еще и в полицию заявлять, что они поддельные;
  • Здесь и так ясно, что документ - подделка. Парень нигде не учился и просто купил категорию. Еще и полный дурак, сам себя сдал;
  • Дурак, думал ему оригинал пришлют?

Напомним, в Киеве пенсионер "обезвредил" мошенников, которые хотели его "кинуть" на деньги

Мы также писали о том, что мошенники сняли с украинки "порчу" и украли все ее деньги.

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