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Українець купив права в інтернеті і поскаржився поліції, що вони не відображаються в "Дії"

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Луцьк, Понеділок 15 листопада 2021 22:22
Українець купив права в інтернеті і поскаржився поліції, що вони не відображаються в "Дії" Фото: хлопець купив права в інтернеті і поскаржився поліції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

19-річний житель Луцька купив в інтернеті підроблені права категорії А, і потім подзвонив зі скаргою в поліцію, тому що вони не відображалися в мобільному додатку "Дія".

Про цей випадок розповіла патрульна поліція Волинської області на своїй сторінці в Facebook.

Молодий хлопець розповів, що попередньо за "документ" він заплатив 1000 гривень, а потім на пошті, коли забирав його, то ще сплатив 3000 гривень.

Він був дуже здивований, чому його права не зафіксовані в "Дії".

По прибуттю інспектори виявили у заявника водійське посвідчення з ознаками підробки документа. Пізніше була викликана слідчо-оперативна група.

Українець купив права в інтернеті і поскаржився поліції, що вони не відображаються в &quot;Дії&quot;

19-річний житель Луцька купив права в Інтернеті і поскаржився поліції, що вони не відображаються в " Дие " (фото: facebook.com/lutskpolice)

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.

  • Це яким ідіотом треба бути, щоб купити права через інтернет, а потім ще й в поліцію заявляти, що вони підроблені;
  • Тут і так ясно, що документ - підробка. Хлопець ніде не вчився і просто купив категорію. Ще й повний дурень, сам себе здав;
  • Дурень, думав йому оригінал надішлють?

Нагадаємо, в Києві пенсіонер "знешкодив" шахраїв, які хотіли його "кинути" на гроші

Ми також писали про те, що шахраї зняли з українки "порчу" і вкрали всі її гроші.

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Луцьк Водійське посвідчення
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