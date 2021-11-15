Українець купив права в інтернеті і поскаржився поліції, що вони не відображаються в "Дії"

19-річний житель Луцька купив в інтернеті підроблені права категорії А, і потім подзвонив зі скаргою в поліцію, тому що вони не відображалися в мобільному додатку "Дія".

Про цей випадок розповіла патрульна поліція Волинської області на своїй сторінці в Facebook .

Молодий хлопець розповів, що попередньо за "документ" він заплатив 1000 гривень, а потім на пошті, коли забирав його, то ще сплатив 3000 гривень.

Він був дуже здивований, чому його права не зафіксовані в "Дії".

По прибуттю інспектори виявили у заявника водійське посвідчення з ознаками підробки документа. Пізніше була викликана слідчо-оперативна група.

19-річний житель Луцька купив права в Інтернеті і поскаржився поліції, що вони не відображаються в " Дие " (фото: facebook.com/lutskpolice)

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.