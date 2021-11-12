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В Киеве пенсионер "обезвредил" мошенников, которые хотели его "кинуть" на деньги (видео)

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 16:21
В Киеве пенсионер "обезвредил" мошенников, которые хотели его "кинуть" на деньги (видео) В Киеве пенсионер задержал мошенницу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Шевченковском районе мошенницы напали на 81-летнего горожанина. В частности, в его дом пришли две женщины под предлогом социальных работников.

Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

Так, сначала к пенсионеру позвонила неизвестная женщина, которая представилась работницей пенсионного фонда. Она заявила, что должна произойти замена старых пенсионных удостоверений и обмен старых купюр на новые.

А через некоторое время пришли "работницы", которые начали записывать наличие у мужчины денег, чтобы якобы передать информацию в пенсионный фонд.

Однако, когда пенсионер принес деньги, то мошенницы разбросали валюту и тогда мужчину это насторожило.

"Я закрыл входную дверь, а ключ положил в карман, но одна из женщин стащила ключ и быстро убежала, а другая забрызгала мне в глаза слезоточивый газ и ударила бутылкой по голове. Между нами началась борьба и я смог закрыть нарушительницу в туалете и вызвал полицию", - рассказал потерпевший.

Сейчас задержанной мошеннице уже сообщили подозрение за разбойное нападение на пенсионера, а ее сообщницу полицейские сейчас разыскивают.

Также начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Иван Выговский вручил благодарность пенсионеру, который не растерялся и задержал аферистку в собственной квартире.

В Киеве пенсионер &quot;обезвредил&quot; мошенников, которые хотели его &quot;кинуть&quot; на деньги (видео)

В Киеве пенсионер задержал пенсионера (kyiv.npu.gov.ua)

Кроме того, в полиции дали несколько советов, которые помогут не попасть на крючок к мошенникам:

  • не впускайте в свой дом незнакомцев;
  • не доверяйте неизвестным "социальным работникам", которые предлагают обменять деньги или передать драгоценности на хранение;
  • проверяйте звонки от неизвестных, которые требуют немедленно передать средства на лечение родственника;
  • никому не сообщайте данные о своей банковской карте: пин-код, СVV-код, срок действия карты, пароли из смс-сообщений;
  • не совершайте покупок в непроверенных интернет-магазинах.

Ранее мы сообщали, что мошенники сняли с украинки "поделки" и украли все ее деньги.

Также мы писали, что мошенники похитили у украинки бешеные деньги.

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