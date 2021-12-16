Украинец, который стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии, вернулся домой

Украинец Павел Лейси, которого признали лучшим иностранным кадетом военной академии Великобритании в Сандгерсте, вернулся домой во Львов. Парень продолжит учебу в Национальной академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, где он учился ранее.

Об этом рассказал начальник академии генерал-лейтенант Павел Ткачук на своей странице в Facebook .

"За год подготовки в элитном военном учебном заведении курсант Лэйси получил много новых знаний и интересного опыта. Однако во время общения Павел отметил, что именно знания и навыки, полученные им во время учебы в Национальной академии, стали залогом его успеха в Великобритании", - написал Ткачук.

Павел Лейси вернулся в Украину (фото: facebook.com/tkachukpp)

Он поблагодарил Лейси за его усердие и настойчивость, и за то, что достойно представил свою академию на международном уровне.

Павел Лейси вернулся в Украину (фото: facebook.com/tkachukpp)

"Гордимся тобой, Павел! Желаем дальнейших свершений! За такими, как ты, будущее украинской армии и всего государства!" - добавил Ткачук.

Павел Лейси вернулся в Украину (фото: facebook.com/tkachukpp)

Отметим, что Павел Лейси в Великобритании получил особое отличие - Международный Меч. При этом награду ему вручила принцесса Анна во время Парада в честь Суверена. Парень привез меч с собой.

Павел Лейси вернулся в Украину (фото: facebook.com/tkachukpp)

Пользователи сети поприветствовали его возвращение домой.