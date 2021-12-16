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Украинец, который стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии, вернулся домой

Новина українською →
Львов, Четверг 16 декабря 2021 22:18
Украинец, который стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии, вернулся домой Фото: Павел Лейси (facebook.com/tkachukpp)
Автор: Роман Мирончук

Украинец Павел Лейси, которого признали лучшим иностранным кадетом военной академии Великобритании в Сандгерсте, вернулся домой во Львов. Парень продолжит учебу в Национальной академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, где он учился ранее.

Об этом рассказал начальник академии генерал-лейтенант Павел Ткачук на своей странице в Facebook.

"За год подготовки в элитном военном учебном заведении курсант Лэйси получил много новых знаний и интересного опыта. Однако во время общения Павел отметил, что именно знания и навыки, полученные им во время учебы в Национальной академии, стали залогом его успеха в Великобритании", - написал Ткачук.

Украинец, который стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии, вернулся домой

Павел Лейси вернулся в Украину (фото: facebook.com/tkachukpp)

Он поблагодарил Лейси за его усердие и настойчивость, и за то, что достойно представил свою академию на международном уровне.

Украинец, который стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии, вернулся домой

Павел Лейси вернулся в Украину (фото: facebook.com/tkachukpp)

"Гордимся тобой, Павел! Желаем дальнейших свершений! За такими, как ты, будущее украинской армии и всего государства!" - добавил Ткачук.

Украинец, который стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии, вернулся домой

Павел Лейси вернулся в Украину (фото: facebook.com/tkachukpp)

Отметим, что Павел Лейси в Великобритании получил особое отличие - Международный Меч. При этом награду ему вручила принцесса Анна во время Парада в честь Суверена. Парень привез меч с собой.

Украинец, который стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии, вернулся домойУкраинец, который стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии, вернулся домойУкраинец, который стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии, вернулся домой

Павел Лейси вернулся в Украину (фото: facebook.com/tkachukpp)

Пользователи сети поприветствовали его возвращение домой.

  • Поздравляю! Есть кем восхищаться;
  • Наша гордость! Известная академия! Достойные выпускники! Слава Украине! Героям слава!
  • Браво!!! Поздравляю с приятными событиями и достойными выпускниками!!! Гордость для вас как для руководителя ВУЗа!!!
  • От коллектива Киевского военного лицея имени Ивана Богуна поздравляем нашего выпускника (2018 года). Павлу Лейси желаем новых свершений и побед! Гордимся!
  • Спасибо за организацию качественного учебного процесса! Имел случай в этом убедиться в 2017-м на курсах повышения квалификации офицеров. Действительно - высокий уровень.

Напомним, в 2020 году лучшим иностранным студентом академии Великобритании стал также украинец - Антон Совенко.

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Львов курсант
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