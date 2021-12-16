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Українець, який став найкращим іноземним студентом військової академії Британії, повернувся додому

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Львів, Четвер 16 грудня 2021 22:18
Українець, який став найкращим іноземним студентом військової академії Британії, повернувся додому Фото: Павло Лейсі (facebook.com/tkachukpp)
Автор: Роман Мирончук

Українець Павло Лейсі, якого визнали найкращим іноземним кадетом військової академії Великої Британії в Сандгерсті, повернувся додому до Львова. Хлопець продовжить навчання в Національній академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де він навчався раніше.

Про це розповів начальник академії генерал-лейтенант Павло Ткачук на своїй сторінці в Facebook.

"За рік підготовки в елітному військовому навчальному закладі курсант Лейсі отримав багато нових знань і цікавого досвіду. Однак під час спілкування Павло зазначив, що саме знання і навички, отримані ним під час навчання в Національній академії, стали запорукою його успіху у Великобританії", - написав Ткачук.

Українець, який став найкращим іноземним студентом військової академії Британії, повернувся додому

Павло Лейсі повернувся в Україну (фото: facebook.com/tkachukpp)

Він подякував Лейсі за його старанність і наполегливість, і за те, що гідно представив свою академію на міжнародному рівні.

Українець, який став найкращим іноземним студентом військової академії Британії, повернувся додому

Павло Лейсі повернувся в Україну (фото: facebook.com/tkachukpp)

"Пишаємося тобою, Павло! Бажаємо подальших звершень! За такими, як ти, майбутнє української армії і всієї держави!" - додав Ткачук.

Українець, який став найкращим іноземним студентом військової академії Британії, повернувся додому

Павло Лейсі повернувся в Україну (фото: facebook.com/tkachukpp)

Зазначимо, що Павло Лейсі у Великобританії отримав особливу відзнаку - Міжнародний Меч. При цьому нагороду йому вручила принцеса Анна під час параду на честь Суверена. Хлопець привіз меч з собою.

Українець, який став найкращим іноземним студентом військової академії Британії, повернувся додомуУкраїнець, який став найкращим іноземним студентом військової академії Британії, повернувся додомуУкраїнець, який став найкращим іноземним студентом військової академії Британії, повернувся додому

Павло Лейсі повернувся в Україну (фото: facebook.com/tkachukpp)

Користувачі мережі привітали його повернення додому.

  • Поздоровляю! Є ким захоплюватися;
  • Наша гордість! Відома академія! Гідні випускники! Слава Україні! Героям слава!
  • Браво!!! Вітаю з приємними подіями та гідними випускниками!!! Гордість для вас як для керівника вузу!!!
  • Від колективу Київського військового ліцею імені Івана Богуна вітаємо нашого випускника (2018 року). Павлу Лейсі бажаємо нових звершень і перемог! Пишаємося!
  • Дякуємо за організацію якісного навчального процесу! Мав випадок у цьому переконатися у 2017-му на курсах підвищення кваліфікації офіцерів. Дійсно - високий рівень.

Нагадаємо, в 2020 році кращим іноземним студентом Академії Великобританії став також українець - Антон Совенко.

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Львів курсант
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