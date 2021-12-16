Українець, який став найкращим іноземним студентом військової академії Британії, повернувся додому

Українець Павло Лейсі, якого визнали найкращим іноземним кадетом військової академії Великої Британії в Сандгерсті, повернувся додому до Львова. Хлопець продовжить навчання в Національній академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де він навчався раніше.

Про це розповів начальник академії генерал-лейтенант Павло Ткачук на своїй сторінці в Facebook .

"За рік підготовки в елітному військовому навчальному закладі курсант Лейсі отримав багато нових знань і цікавого досвіду. Однак під час спілкування Павло зазначив, що саме знання і навички, отримані ним під час навчання в Національній академії, стали запорукою його успіху у Великобританії", - написав Ткачук.

Павло Лейсі повернувся в Україну (фото: facebook.com/tkachukpp)

Він подякував Лейсі за його старанність і наполегливість, і за те, що гідно представив свою академію на міжнародному рівні.

Павло Лейсі повернувся в Україну (фото: facebook.com/tkachukpp)

"Пишаємося тобою, Павло! Бажаємо подальших звершень! За такими, як ти, майбутнє української армії і всієї держави!" - додав Ткачук.

Павло Лейсі повернувся в Україну (фото: facebook.com/tkachukpp)

Зазначимо, що Павло Лейсі у Великобританії отримав особливу відзнаку - Міжнародний Меч. При цьому нагороду йому вручила принцеса Анна під час параду на честь Суверена. Хлопець привіз меч з собою.

Павло Лейсі повернувся в Україну (фото: facebook.com/tkachukpp)

Користувачі мережі привітали його повернення додому.