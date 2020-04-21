Украинец с группой туристов оказался в пещере Индии на карантине: застряли на месяц

Украинец провел месяц карантина в пещере в Индии (Коллаж РБК-Украина)

Украинец с группой туристов месяц карантина провел в пещере в Индии

Граждане Украины по разным причинам оказались в разных странах на период введенного карантина из-за коронавируса. Некоторые уехали еще до разгара эпидемии и не смогли вовремя вернуться домой, некоторым не удалось обменять или купить билеты, и они оказались в вынужденных ловушках, так как в большинстве стран остановлено авиасообщение. В Украине вынуждены были ужесточить карантин и после нескольких скандалов с туристами, глава МВД Арсен Аваков сообщил, что чартерных рейсов в другие страны пока не будет.

Несколько туристов из Украины, а также из Франции, Турции, США и Непала пришлось провести почти месяц на самоизоляции в пещере в Индии. Путешественники сначала жили в отели, но потом у них закончились деньги, и они отправились в одну из пещер.

Полиция Индии обнаружила шесть человек в пещере возле города Ришикеш, на севере Индии.

"Они проживали в пещере с 24 марта. Полиция нашла их в воскресенье, 19 апреля, и вывезла оттуда. Мы попросили их еще на две недели самоизолироваться, но вся группа оказалась здоровой", - рассказал в комментарии для CNN представитель полиции штата Утаранчал Мукеш Чанд.

Туристы в Индии вынуждены были уйти жить в пещеру

Для того, чтобы выжить, туристы распределяли на покупку еды и необходимых предметов оставшиеся у них деньги. Покупать продукты им помогал мужчина из местного населения.

Стоить отметить, что с 24 марта Индия полностью ушла на карантин, а штат Утаранчал закрыт для въезда и выезда с 20 марта в связи со вспышкой коронавируса.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Бали застряли туристы, которые улетели из Украины до начала пандемии.