Украинцев больше не будут возвращать из-за границы: МВД сделало жесткое заявление

Глава МВД сделал жесткое заявление (Коллаж РБК-Украина)

Глава МВД рассказал, что в страну больше не будут возвращаться чартеры с украинцами

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Украинцев больше не будут возвращать из-за границы чартерными рейсами. Исключения составят только те люди, которые согласятся на обсервацию. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков на своей Facebook-странице.

"МВС не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так – и не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа – ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка", - написал Аваков.

По словам Авакова, это "свинство" не возвращаться в страну, а потом отказываться от обсервации.

"Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других??? Так нельзя.. это не честно по отношению к миллионам людей живущих в стране. Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди, 25% вторичное заражение от них же - уже в Киеве…", - сообщил глава МВД.

Также Аваков отметил, что люди, которые будут отказываться от обсервации будут наказаны штрафами до 17 тысяч гривен.

"Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет", -уточнил министр.

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