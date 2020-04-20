Бросили как собак: на Бали застряли украинцы, которым отказывают в помощи

На острове Бали застряли украинцы (Коллаж РБК-Украина)

Туристы из Украины застряли на Бали и не могут вернуться домой, так как консул с ними не общается

Карантин в Украине введен до 24 апреля в связи с распространением коронавируса в стране. Было остановлено метро, международные и междугородние перевозки, закрыты все развлекательные заведения, ТРЦ, большинство магазинов, школы и детские сады.

С 6 апреля карантин был усилен и жителей обязали ходить в масках, запретили посещать детские площадки, скверы и парки. Также на домашнюю самоизоляцию посадили всех граждан, которые достигли 60 лет. В правительстве не исключают, что карантинные меры придется продолжить.

В самой сложной ситуации оказались граждане Украины, которые на момент введения карантина оказались в ловушке в других странах. В начале апреля глава МВД Арсен Аваков сообщил, что украинцев больше не будут возвращать домой чартерными рейсами.

По состоянию на 20 апреля на острове Бали в Индонезии остались украинцы, которые хотят домой, но их так и не эвакуировали. Одна из туристок Алла Лобур рассказала в комментарии для издания Strana, что она вместе с семьей улетела из Украины еще в феврале. У нее заканчиваются деньги на еду, но консулы все время просят украинцев еще подождать.

"С консульством ситуация такая: висит только пояснение на сайте. Типа, ждите, обязательная обсервация, а эвакуация возможна только минимум за 1000 долларов. Также они указали адреса аптек, гостиниц, которые можно снять. И все. Консул бросает трубку. У меня семья - пять человек. Я взяла кредит на еду в 75 000 гривен. Больше мне никто не даст", - сообщила украинка и добавила, что не смогла покинуть Индонезию с помощью Катарских авиалиний, так как там были места только для тех пассажиров, которые купили авиабилеты именно этой компании.

"У нас были другие, нужно было покупать за 1 800 долларов. Поймите, у нас у всех были возвратные билеты, мы могли спокойно вернуться, пройти все обсервации, изоляции, тесты. Мы не знаем, что делать. Здесь тоже карантин, закрыты все входы на океан, людей мало, выходим только в маске за продуктами. Выть хочется. Почему для защиты одних граждан закрыли небо, а других бросили как собак. Почему, когда выделялись деньги, забрали только туристов из Египта? Помогите нам, все в Украине думают, что всех вывезли, что эвакуация была бесплатная", - сообщила Лобур.

Напомним, в конце марта с острова Бали эвакуировали 150 украинцев, и они устроили скандал в аэропорту.