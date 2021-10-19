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В Украине значительно сократилось производство яиц: что будет с ценами

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Вторник 19 октября 2021 18:01
В Украине значительно сократилось производство яиц: что будет с ценами Коллаж РБК-Украина: в Украине значительно сократилось производство яиц
Автор: Роман Мирончук

В Украине за 9 месяцев 2021 года промышленное производство яиц сократилось на 24%. Поэтому стоимость яиц выросла и может повышаться дальше.

Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные Госстата.

"Такое значительное сокращение объемов производства в первую очередь связано со значительным ростом цен на зерновые культуры, а соответственно и на комбикорма, которые составляют основную часть себестоимости производства", - говорится в сообщении.

Из-за этого некоторые производители яиц или сократили производство, либо вообще прекратили его.

По словам аналитика Светланы Литвин, в сентябре 2021 года цены на яйца выросли на 66%. И это стало причиной сокращения производства. Также на цену может повлиять законопроект №5600, который Верховная Рада приняла в первом чтении.

Эксперт говорит, что, если законопроект примут, то цены на яйца возможно вырастут еще больше.

Напомним, в Украине цена на малину побила все ценовые рекорды. Теперь малина стоит дороже даже голубики, которая и так не всем доступна.

Мы также писали о том, в Украине цены на сыр продолжают стремительно расти. Эксперты назвали причины и рассказали, что будет дальше со стоимостью сыров.

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