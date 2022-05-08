В Украине заработали заведения KFC: где можно поесть

Заведения KFC возобновили работу в Киеве после паузы, которую сеть взяла с начала войны.
Об этом сообщает пресс-служба фастфуда.
Между тем, Mcdonald's сообщили, что не планируют открывать заведения в Украине до завершения войны.
В Украине сеть начала функционировать с открытием 20 декабря 2012 года в Киеве первого ресторана в ТРЦ "Ocean Plaza".
Ресторан открыл один из украинских франчайзинговых партнеров компании Yum! Brands-ООО Украинская пищевая компания.
Напомним, 24 февраля стало известно, что Mcdonald's решил приостановить свою работу в Украине.
Ранее сообщалось, что в России хотят национализировать имущество Mcdonald's, Apple и еще более чем 50 компаний.