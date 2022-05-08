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В Україні запрацювали заклади KFC: де можна поїсти

Фото: В Україні запрацювали заклади KFC (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Заклади KFC відновили роботу у Києві після паузи, яку мережа взяла з початку війни.

Про це повідомляє прес-служба фастфуду.

Де працюють заклади

  • ТЦ "Оазіс" за адресою м. Київ, Оболонський проспект, 47/42 (з 09:00 до 19:00)
  • ТРЦ "Блокбастер", м. Київ проспект Степана Бандери (з 10:00 до 18:00)
  • м. Київ, проспект Володимира Маяковського, 44Б (з 10:00 до 19:00)
  • ТЦ "Рів Гош", м. Київ, вулиця Здолбунівська, 17 (з 10:00 до 19:00)
  • м. Київ, вулиця Гната Хоткевича, 1А (з 10:00 до 19:00)
  • м. Київ, проспект Миколи Бажана, 38 (з 08:00 до 18:00)
  • м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26 (з 08:00 до 18:00)
  • м. Бровари, вул. Київська, 241 (з 10:00 до 19:00)

Тим часом, McDonald’s повідомили, що не планують відкривати заклади в Україні до завершення війни.

Для довідки

В Україні мережа почала функціонувати з відкриттям 20 грудня 2012 року у Києві першого ресторану в ТРЦ "Ocean Plaza".

Ресторан відкрив один з українських франчайзингових партнерів компанії Yum! Brands — ТОВ Українська харчова компанія.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що McDonald's вирішив призупинити свою роботу в Україні.

Раніше повідомлялося, що у Росії хочуть націоналізувати майно McDonald's, Apple і ще більше ніж 50 компаній.

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