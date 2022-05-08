В Україні запрацювали заклади KFC: де можна поїсти

Заклади KFC відновили роботу у Києві після паузи, яку мережа взяла з початку війни.
Про це повідомляє прес-служба фастфуду.
Тим часом, McDonald’s повідомили, що не планують відкривати заклади в Україні до завершення війни.
В Україні мережа почала функціонувати з відкриттям 20 грудня 2012 року у Києві першого ресторану в ТРЦ "Ocean Plaza".
Ресторан відкрив один з українських франчайзингових партнерів компанії Yum! Brands — ТОВ Українська харчова компанія.
Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що McDonald's вирішив призупинити свою роботу в Україні.
Раніше повідомлялося, що у Росії хочуть націоналізувати майно McDonald's, Apple і ще більше ніж 50 компаній.