В Украине снова запустят двухэтажные поезда: когда выведут на рейсы

Речь идет о поездах Skoda EJ675 (по 6 двухэтажных вагонов и по 636 мест, из них 46 - первого класса, 590 - второго). Они были приобретены перед чемпионатом по футболу Евро-2012, и с тех пор полноценный капитальный ремонт не проводился. Поезд ездил из Киева в Харьков и обратно через Полтаву, Кременчуг, Знаменку и станцию им. Шевченко в городе Смела.

"Под забором несколько лет стояли полюбившиеся пассажирам двухэтажные Skoda. Мы пообещали год назад, что это изменится" - рассказал глава "Укрзализныци".

Перцовский проинформировал о сроках вывода электропоездов в эксплуатацию до конца текущего года и затем в начале первого квартала 2022 года.

Ремонт поездов Skoda был начат в феврале на предприятии компании ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод".

"Капитальный ремонт поездов подразумевает ремонт ключевых узлов, агрегатов, практически всех систем и оборудования. Поезда должны выйти после ремонта как новые", - цитировала в конце лета и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика пресс-служба компании.

Чиновник также отметил, что некоторые мелкие работы (систем кондиционирования, дверей, кресел машинистов, санузлов) ремонтники выполняют собственными силами, что позволяет сэкономить.

Двухэтажный поезд Skoda EJ675 (фото: uz.gov.ua)