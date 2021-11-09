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Маршрутную сеть "Интерсити+" намерены расширить: куда запустят скоростные поезда

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Киев, Вторник 09 ноября 2021 15:27
Маршрутную сеть "Интерсити+" намерены расширить: куда запустят скоростные поезда Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В Украине до 2024 года намерены существенно расширить маршрутную сеть поездов "Интерсити+". Она будет объединять более чем 10 регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на форуме "Украина 30", в планах до 2024 году электрифицировать не менее 500 км и расширить сеть скоростного межрегионального сообщения "Интерсити+" до более чем 10 областей.

В частности, речь идет об Ужгороде, Черновцах, Луцке, Житомире, Чернигове, Сумах, Кропивницком, Мариуполе, Николаеве, Херсоне.

"Скоро соединим скоростной железной дорогой Киев и Черкассы", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что для "Укрзализныци" закупят 10 поездов "Интерсити".

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Укрзализныця Интерсити
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