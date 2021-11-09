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Укрзализныця похвасталась "золотым вагоном": как выглядит VIP-поездка за 24 тысячи

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 09:39
Укрзализныця похвасталась "золотым вагоном": как выглядит VIP-поездка за 24 тысячи Фото: Укрзализныця похвасталась "золотым вагоном"
Автор: Светлана Мащенко

Укрзализныця предлагает пассажирам почувствовать себя VIP-персоной, прокатившись в "золотом вагоне". Такая поездка из Киева до Одессы обойдется в ни много ни мало - в целых 24 тысячи гривен.

Как выглядит внутри роскошный вагон, показал телепутешественник Дмитрий Комаров в программе "Подорожуй Україною".

Как выглядит "золотой вагон"

Внутри такой вагон может обеспечить вас всем необходимым, что может вам понадобиться во время путешествия.

В нем есть кухня и большой обеденный стол, а также двуспальная кровать, душ, шкаф и рабочее место.

Такой вагон Укрзализныци напоминает скорее "передвижную гостиницу", чем поезд.

Внутри все оформлено, как говорится "по богатому" - люстры, портьеры, лепка - все в золоте.

Укрзализныця похвасталась &quot;золотым вагоном&quot;: как выглядит VIP-поездка за 24 тысячиУкрзализныця похвасталась &quot;золотым вагоном&quot;: как выглядит VIP-поездка за 24 тысячиУкрзализныця похвасталась &quot;золотым вагоном&quot;: как выглядит VIP-поездка за 24 тысячиУкрзализныця похвасталась &quot;золотым вагоном&quot;: как выглядит VIP-поездка за 24 тысячи

Скрин видео: Укрзализныця показала "золотой вагон"

Обед и ужин подается на роскошной посуде, конечно же с элементами позолоты.

Укрзализныця похвасталась &quot;золотым вагоном&quot;: как выглядит VIP-поездка за 24 тысячиУкрзализныця похвасталась &quot;золотым вагоном&quot;: как выглядит VIP-поездка за 24 тысячиУкрзализныця похвасталась &quot;золотым вагоном&quot;: как выглядит VIP-поездка за 24 тысячи

Скрин видео: Укрзализныця показала "золотой вагон"

Не менее роскошно выглядит и спальня с двухместной кроватью.

Укрзализныця похвасталась &quot;золотым вагоном&quot;: как выглядит VIP-поездка за 24 тысячиУкрзализныця похвасталась &quot;золотым вагоном&quot;: как выглядит VIP-поездка за 24 тысячи

Скрин видео: Укрзализныця похвасталась "золотым вагоном"

Предложение Укрзализныци с VIP-вагонами доступно для каждого, но - недешево

Перевозчик предлагает в своем ассортименте несколько таких вагонов с повышенным комфортом.

Заказать вагоны-салоны можно из таких городов, как Киев, Львов, Одесса, Харьков и Днепр.

В VIP-вагонах есть кухня, большой санузел, просторное спальное купе, а также большой зал для переговоров. Кроме того, они обустроены специальными купе для охраны и служебного персонала.

Всего количество спальных мест в таких вагонах составляет от 5 до 11 (в зависимости от конструкции вагона).

Поездка в подобных вагонах обойдется в сумму от 12 тысяч гривен.

Ранее мы писали, как выглядят такие вагоны повышенного комфорта.

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Укрзализныця
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