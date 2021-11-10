В Україні знову запустять двоповерхові поїзди: коли виведуть на рейси

Йдеться про потяги Skoda EJ675 (по 6 двоповерхових вагонів і по 636 місць, з них 46 - першого класу, 590 - другого). Вони були придбані перед чемпіонатом з футболу Євро-2012, і відтоді повноцінний капітальний ремонт не проводився. Поїзд їздив з Києва до Харкова і назад через Полтаву, Кременчук, Знам'янку і станцію ім. Шевченка в місті Сміла.

"Під парканом кілька років стояли двоповерхові Skoda, що полюбилися пасажирам. Ми пообіцяли рік тому, що це зміниться" - розповів глава "Укрзалізниці".

Перцовський поінформував про терміни виведення електропоїздів в експлуатацію до кінця поточного року і потім на початку першого кварталу 2022 року.

Ремонт поїздів Skoda було розпочато в лютому на підприємстві компанії ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод".

"Капітальний ремонт поїздів передбачає ремонт ключових вузлів, агрегатів, практично всіх систем і обладнання. Потяги мають вийти після ремонту як нові", - цитувало наприкінці літа в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика прес-служба компанія.

Чиновник також зазначив, що деякі дрібні роботи (систем кондиціонування, дверей, крісел машиністів, санвузлів) ремонтники виконують власними силами, що дозволяє заощадити.

Двоповерховий поїзд Skoda EJ675 (фото: uz.gov.ua)