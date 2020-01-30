В Украине запретят часть сигарет и изменят возраст продажи: подробности

Сигареты в Украине попадут под новые ограничения и запреты, а на пачках появятся еще более страшные картинки, чем сейчас. Что изменится в сфере продажи табачных изделий - в материале Styler.

Изменения предусмотрены в антитабачном законопроекте №2813, который 30 января презентовали нардепы на брифинге.

Что изменится в табачной сфере Украины

Повысится ограничительный возраст - сигареты и любые устройства для курения будут продавать с 21 года, а не с 18, как сейчас.

Сигареты с вкусовыми добавками запретят.

Реклама сигарет исчезнет из интернета.

Табачные прилавки запретят делать привлекательными в супермаркетах. Там не будет подсветки, баннеров с рекламой, фотографий и прочих привлекающих внимание элементов.

Расширят список мест, где нельзя будет курить (к примеру, на вокзалах и в офисах).

На пачках появятся устрашающие картинки (например, с гнилыми зубами или черными легкими).

Когда будет принят закон

Стоит отметить, что главной целью разработчиков нового законопроекта является сокращение курильщиков среди несовершеннолетних. Для этого пачку сигарет и места их продажи сделают как можно менее привлекательными и даже пугающими.

На данный момент законопроект прошел регистрацию в Верховной Раде. Дальше его будут рассматривать в комитете, а потом он попадет в зал. Разработчики считают, что уже в этом году есть шансы, что документ будет принят.

По статистике, в Украине ежегодно из-за последствий курения умирает 85 тысяч человек.

В Украине готовят новый закон о сигаретах (видео: YouTube/Укринформ)