В Україні заборонять частину сигарет і змінять вік продажу: подробиці

В Україні готують новий обмежувальний закон про сигарети
Сигарети в Україні потраплять під нові обмеження і заборони, а на пачках з'являться ще більш страшні картинки, ніж зараз. Що зміниться в сфері продажу тютюнових виробів - у матеріалі Styler.
Зміни передбачені в антитютюновому законопроєкті №2813, який 30 січня презентували нардепи на брифінгу.
Варто відзначити, що головною метою розробників нового законопроєкту є скорочення курців серед неповнолітніх. Для цього пачку сигарет і місця їх продажу зроблять як можна менш привабливими і навіть страшними.
На даний момент законопроєкт пройшов реєстрацію у Верховній Раді. Далі його будуть розглядати в комітеті, а потім він потрапить в зал. Розробники вважають, що вже в цьому році є шанси, що документ буде прийнятий.
За статистикою, в Україні щороку через наслідки куріння помирає 85 тисяч людей.
В Україні готують новий закон про сигарети (відео: YouTube/Укрінформ)