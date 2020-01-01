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1 января сигареты сильно подорожали: сколько теперь стоит пачка

STYLERЖизнь    01.01.2020 - 09:32
1 января сигареты сильно подорожали: сколько теперь стоит пачка
Сегодня цены на сигареты повысились (фото: РБК-Украина)

Очередное подорожание сигарет в Украине припало на 1 января 2020 года

1 января 2020 года сигареты в Украине существенно подорожали. Теперь за пачку придется заплатить на 20% больше - в среднем курильщикам придется заплатить 45 гривен за 20 сигарет.

Кроме того, с сегодняшнего дня повысились цены и на стики (в среднем до 63 гривен), а соответственно, уже совсем скоро табаконагревающие устройства типа IQOS и GLO также подорожают - акциз на них с 1 января составляет 1213 гривен.

Отметим, что повышение акцизной ставки на табачные изделия в Украине связано с выравниванием ее до норм ЕС, где она составляет 90 евро за 1000 сигарет. Таким образом, по предварительным прогнозам экспертов, к 2025 году цена за одну пачку сигарет составит не меньше 90 гривен, а разница в цене между обычными сигаретами и стиками достигнет около 150 гривен.

Как перестать тратить деньги на сигареты

Согласно статистике, за последние годы более 500 тысяч украинцев отказались от курения. И их решение связано чаще всего именно с подорожанием табачных изделий.

Если вы до сих пор курите и тратите бешенные деньги на сигареты, то у вас есть шанс начать существенно экономить на этой статье расходов. Как это сделать? Бросьте курить. Вот несколько советов, которые могут помочь избавиться от вредной привычки:

  • составьте для себя предельно честный список плюсов и минусов курения;
  • определите точную дату, когда бросите курить - ваш мозг запрограммируется и подготовит себя к предстоящему стрессу;
  • сократите количество выкуренных сигарет, но делайте это постепенно, пока не почувствуете, что готовы вовсе от них отказаться;
  • пейте меньше кофе и других напитков, содержащих кофеин, который является своеобразным стимулятором к курению;
  • добавьте в свой рацион больше белковых продуктов, например, орехов.

И самое главное: думайте о том, как изменится ваша жизнь в позитивную сторону после отказа от курения.

Напомним, что Кабмин предлагает запретить вкусовые добавки в сигаретах.

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