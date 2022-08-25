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В Украине заметно изменилась стоимость огурцов: сколько придется заплатить

Цены на огурцы в Украине (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине цена на огурцы значительно уменьшилась. В частности, по состоянию на 25 августа килограмм стоит 31,99 грн, а это на 4,1 грн меньше, чем в июле.

Об этом сообщает "Минфин".

Также снизились цены и другие сорта огурцов:

  • огурцы гладкие стоят 38,95, ранее цена составляла 46,99;
  • огурцы короткоплодные подешевели на 1,93 грн/кг, с 32,43 грн до 30,50 грн;
  • огурцы тепличные - на 6,52 грн/кг, с 36,42 грн до 29,90 грн.

Какими были цены на огурцы в июле (скрин)

Отметим, что дешевеют огурцы уже не первый месяц. Цена на гладкие снижается с мая, когда апрельская стоимость 94,71 грн/кг опустилась до 79,88 грн/кг.

Также цены падают и на другие популярные овощи. Сейчас стоимость их составляет:

  • капуста молодая - 35,95 грн/кг;
  • картофель молодой - 13,52 грн/кг;
  • лук репчатый - 36,23 грн/кг;
  • лук синий - 41,45 грн/кг;
  • морковь - 30,82 грн/кг;
  • помидоры красные - 40,65 грн/кг;
  • свекла - 20 грн/кг;
  • помидоры сливка - 47,07 грн/кг.

Ранее мы сообщали, почему украинцы начали тратить больше денег на хлеб и картошку.

Также мы писали, что цены на гречку в Украине могут измениться.

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огурцы