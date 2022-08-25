В Украине заметно изменилась стоимость огурцов: сколько придется заплатить

В Украине цена на огурцы значительно уменьшилась. В частности, по состоянию на 25 августа килограмм стоит 31,99 грн, а это на 4,1 грн меньше, чем в июле.
Об этом сообщает "Минфин".
Также снизились цены и другие сорта огурцов:
Какими были цены на огурцы в июле (скрин)
Отметим, что дешевеют огурцы уже не первый месяц. Цена на гладкие снижается с мая, когда апрельская стоимость 94,71 грн/кг опустилась до 79,88 грн/кг.
Также цены падают и на другие популярные овощи. Сейчас стоимость их составляет:
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