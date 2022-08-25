В Україні помітно змінилася вартість огірків: скільки доведеться заплатити

В Україні ціна на огірки значно зменшилась. Зокрема, станом на 25 серпня кілограм коштує 31,99 грн, а це на 4,1 грн менше, ніж у липні.
Про це повідомляє "Мінфін".
Також знизилися ціни й інші сорти огірків:
Якими були ціни на огірки у липні (скрін)
Зазначимо, що дешевшають огірки вже не перший місяць. Ціна на гладкі знижується з травня, коли квітнева вартість 94,71 грн/кг опустилася до 79,88 грн/кг.
Також ціни падають і на інші популярні овочі. Зараз вартість їх становить:
Раніше ми повідомляли, чому українці почали витрачати більше грошей на хліб і картоплю.
Також ми писали, що ціни на гречку в Україні можуть змінитися.