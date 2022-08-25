В Украине заметно изменилась стоимость огурцов: сколько придется заплатить
Цены на огурцы в Украине (freepik)
В Украине цена на огурцы значительно уменьшилась. В частности, по состоянию на 25 августа килограмм стоит 31,99 грн, а это на 4,1 грн меньше, чем в июле.
Об этом сообщает "Минфин".
Также снизились цены и другие сорта огурцов:
- огурцы гладкие стоят 38,95, ранее цена составляла 46,99;
- огурцы короткоплодные подешевели на 1,93 грн/кг, с 32,43 грн до 30,50 грн;
- огурцы тепличные - на 6,52 грн/кг, с 36,42 грн до 29,90 грн.
Какими были цены на огурцы в июле (скрин)
Отметим, что дешевеют огурцы уже не первый месяц. Цена на гладкие снижается с мая, когда апрельская стоимость 94,71 грн/кг опустилась до 79,88 грн/кг.
Также цены падают и на другие популярные овощи. Сейчас стоимость их составляет:
- капуста молодая - 35,95 грн/кг;
- картофель молодой - 13,52 грн/кг;
- лук репчатый - 36,23 грн/кг;
- лук синий - 41,45 грн/кг;
- морковь - 30,82 грн/кг;
- помидоры красные - 40,65 грн/кг;
- свекла - 20 грн/кг;
- помидоры сливка - 47,07 грн/кг.
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