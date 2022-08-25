В Україні помітно змінилася вартість огірків: скільки доведеться заплатити
Ціни на огірки в Україні (freepik)
В Україні ціна на огірки значно зменшилась. Зокрема, станом на 25 серпня кілограм коштує 31,99 грн, а це на 4,1 грн менше, ніж у липні.
Про це повідомляє "Мінфін".
Також знизилися ціни й інші сорти огірків:
- огірки гладкі коштують 38,95, раніше ціна становила 46,99;
- огірки короткоплідні здешевшали на 1,93 грн/кг, з 32,43 грн до 30,50 грн;
- огірки тепличні - на 6,52 грн/кг, з 36,42 грн до 29,90 грн.
Якими були ціни на огірки у липні (скрін)
Зазначимо, що дешевшають огірки вже не перший місяць. Ціна на гладкі знижується з травня, коли квітнева вартість 94,71 грн/кг опустилася до 79,88 грн/кг.
Також ціни падають і на інші популярні овочі. Зараз вартість їх становить:
- капуста молода - 35,95 грн/кг;
- картопля молода - 13,52 грн/кг;
- цибуля ріпчаста - 36,23 грн/кг;
- цибуля синя - 41,45 грн/кг;
- морква - 30,82 грн/кг;
- помідори червоні - 40,65 грн/кг;
- буряк - 20 грн/кг;
- помідори сливка - 47,07 грн/кг.
Раніше ми повідомляли, чому українці почали витрачати більше грошей на хліб і картоплю.
Також ми писали, що ціни на гречку в Україні можуть змінитися.