В Україні помітно змінилася вартість огірків: скільки доведеться заплатити

В Україні ціна на огірки значно зменшилась. Зокрема, станом на 25 серпня кілограм коштує 31,99 грн, а це на 4,1 грн менше, ніж у липні.

Про це повідомляє "Мінфін" .

Також знизилися ціни й інші сорти огірків:

огірки гладкі коштують 38,95, раніше ціна становила 46,99;

огірки короткоплідні здешевшали на 1,93 грн/кг, з 32,43 грн до 30,50 грн;

огірки тепличні - на 6,52 грн/кг, з 36,42 грн до 29,90 грн.

Якими були ціни на огірки у липні (скрін)

Зазначимо, що дешевшають огірки вже не перший місяць. Ціна на гладкі знижується з травня, коли квітнева вартість 94,71 грн/кг опустилася до 79,88 грн/кг.

Також ціни падають і на інші популярні овочі. Зараз вартість їх становить: