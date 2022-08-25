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В Україні помітно змінилася вартість огірків: скільки доведеться заплатити

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Четвер 25 серпня 2022 09:20
В Україні помітно змінилася вартість огірків: скільки доведеться заплатити Ціни на огірки в Україні (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні ціна на огірки значно зменшилась. Зокрема, станом на 25 серпня кілограм коштує 31,99 грн, а це на 4,1 грн менше, ніж у липні.

Про це повідомляє "Мінфін".

Також знизилися ціни й інші сорти огірків:

  • огірки гладкі коштують 38,95, раніше ціна становила 46,99;
  • огірки короткоплідні здешевшали на 1,93 грн/кг, з 32,43 грн до 30,50 грн;
  • огірки тепличні - на 6,52 грн/кг, з 36,42 грн до 29,90 грн.

В Україні помітно змінилася вартість огірків: скільки доведеться заплатити

Якими були ціни на огірки у липні (скрін)

Зазначимо, що дешевшають огірки вже не перший місяць. Ціна на гладкі знижується з травня, коли квітнева вартість 94,71 грн/кг опустилася до 79,88 грн/кг.

Також ціни падають і на інші популярні овочі. Зараз вартість їх становить:

  • капуста молода - 35,95 грн/кг;
  • картопля молода - 13,52 грн/кг;
  • цибуля ріпчаста - 36,23 грн/кг;
  • цибуля синя - 41,45 грн/кг;
  • морква - 30,82 грн/кг;
  • помідори червоні - 40,65 грн/кг;
  • буряк - 20 грн/кг;
  • помідори сливка - 47,07 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, чому українці почали витрачати більше грошей на хліб і картоплю.

Також ми писали, що ціни на гречку в Україні можуть змінитися.

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