В Украине снова закрывают границы: стоит ли волноваться украинцам

В Украине с 28 августа закрывают границы для въезда иностранцев. Ограничения будут действовать ровно месяц – до 28 сентября.

Как объяснили в правительстве, такое ограничение связано с предотвращением распространения на территории Украины второй волны COVID-19. Право на пересечение границы Украины получат только отдельные категории иностранных граждан. Также Пограничная служба будет иметь право принимать дополнительные решения о пропуске иностранцев через государственную границу.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий дал разъяснения для граждан Украины и успокоил, что правительство не планирует запрещать выезд за границу для украинцев.

"Во-первых, украинцы точно выедут. Мы всегда возвращаем наших украинцев. Волноваться не за что. На это время до конца сентября, чтобы немножко спала эта ситуация с ростом заболеваемости. Она выровняется и, я уверен, после этого снова восстановится стабильная регулярная авиация. Регулярная авиация не прекращается, но уже смогут иностранцы, в том числе с туристической целью, посещать Украину", - рассказал Криклий в комментарии для телеканала "Еспресо.TV".

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Он добавил, что нет никаких предпосылок для того, чтобы другие страны ввели подобные запреты для украинцев.

"Пока мы не видим предпосылок для того, чтобы зеркальные решения принимали другие страны. Более того, Европа и так не принимает наших граждан с туристической целью. Так как Украина относится к красной зоне заболеваемости, они не принимают даже с имеющимися ПЦР-тестами", - отметил министр.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Украина закрыла въезд для иностранцев до конца сентября.

А также рассказывали о том, что украинцы не смогут поехать на заработки в Финляндию.