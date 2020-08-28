Украина закрыла въезд для иностранцев до конца сентября

Фото: пограничник (facebook.com DPSUkraine)

С сегодняшнего дня границы на въезд иностранцам закрыты до 28 сентября. Вместе с тем некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, с 00:00 28 августа вступило в силу соответствующее постановление Кабинета министров. Оно будет действовать до 28 сентября.

Вместе с тем границы останутся открытыми для иностранных граждан, которые:

направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

учатся в учебных заведениях Украины;

проходят военную службу на территории Украины;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей или прибывают по приглашению Министерства иностранных дел Украины;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины.

Кроме того, запрет не распространяется на иностранцев, которые являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них; иностранных граждан, прибывающих для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц.

Также въезд разрешили лицам, осуществляющим перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации и прибывающим на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Напомним, белорусы смогут въехать в Украину несмотря на действие постановления Кабинета министров о закрытии границ для иностранцев до 28 сентября.

Как писало РБК-Украина, Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.