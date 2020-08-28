Украина закрыла въезд для иностранцев до конца сентября

С сегодняшнего дня границы на въезд иностранцам закрыты до 28 сентября. Вместе с тем некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, с 00:00 28 августа вступило в силу соответствующее постановление Кабинета министров. Оно будет действовать до 28 сентября.
Вместе с тем границы останутся открытыми для иностранных граждан, которые:
Кроме того, запрет не распространяется на иностранцев, которые являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них; иностранных граждан, прибывающих для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц.
Также въезд разрешили лицам, осуществляющим перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации и прибывающим на лечение в учреждения здравоохранения Украины.
Напомним, белорусы смогут въехать в Украину несмотря на действие постановления Кабинета министров о закрытии границ для иностранцев до 28 сентября.
Как писало РБК-Украина, Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября, однако некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну.