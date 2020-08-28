В Україні знову закривають кордони: чи варто хвилюватися українцям

В Україні з 28 серпня закривають кордони для в'їзду іноземців. Обмеження будуть діяти рівно місяць – до 28 вересня.

Як пояснили в уряді, таке обмеження пов'язане із запобіганням поширення на території України другої хвилі COVID-19. Право на перетин державного кордону України отримають лише окремі категорії іноземних громадян. Також Прикордонна служба буде мати право приймати додаткові рішення про пропуск іноземців через державний кордон.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій дав роз'яснення для громадян України та заспокоїв, що уряд не планує забороняти виїзд за кордон для українців.

"По-перше, українці точно виїдуть. Ми завжди повертаємо наших українців. Хвилюватися нема за що. На цей час до кінця вересня, щоб трошки спала ця ситуація з ростом захворюваності. Вона вирівняється і, я впевнений, після цього знову відновиться стабільна регулярна авіація. Регулярна авіація не припиняється, але вже зможуть іноземці, в тому числі з туристичною метою, відвідувати Україну", - розповів Криклій у коментарі для телеканалу "Еспресо.TV".

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Він додав, що немає жодних передумов для того, щоб інші країни ввели подібні заборони для українців.

"Поки ми не бачимо передумов для того, щоб дзеркальні рішення приймали інші країни. Більш того, Європа так і не приймає наших громадян з туристичною метою. Оскільки Україна належить до червоної зони захворюваності, вони не приймають навіть з наявними ПЛР-тестами", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Україна закрила в'їзд для іноземців до кінця вересня.

А також розповідали про те, що українці не зможуть поїхати на заробітки до Фінляндії.