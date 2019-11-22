В Украине зафиксировали опасный тип гриппа: что нужно знать о симптомах

Опасный тип вируса гриппа вызывает ряд особых симптомов
В Украине зафиксировали случаи опасного серотипа вируса гриппа типа "А". Заражение подтверждены лабораторно, причем оба случая имели место в Мелитополе Запорожской области, пишет РИА Мелитополь.
Симптомы вируса гриппа типа "А" похожи на признаки сезонных ОРВИ, но разница все же есть.
Заболевшие испытывают лихорадку (повышение температуры тела), боль в горле, ломоту в теле, болит голова, появляется озноб и сильная слабость. Иногда к этим симптомам присоединяются расстройства ЖКТ (тошнота, рвота, диарея).
Грипп в Украине (фото: aspen.pr)
При этом при гриппе "А" температура зачастую выше, чем при обычных ОРВИ. Но изредка инфицирование может проходить и без повышения температуры.
Единственно действенным способом защиты от гриппа является вакцинация, которую стоит провести всем членам семьи.
Медики рекомендуют начать вакцинироваться в преддверии сезона, то есть в сентябре - ноябре. Организм должен успеть выработать достаточное количество антител для защиты от вируса.
Напомним, что особенно опасен вирус гриппа для детей до двух лет, беременных (особенено на поздних сроках), пожилых людей, а также для тех кто страдает хроническими болезнями дыхательных путей (астма) и болезнями сердца.