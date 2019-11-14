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В теле человека обнаружили неизвестный ранее вирус: все детали

STYLERНовости науки    14.11.2019 - 22:45
В теле человека обнаружили неизвестный ранее вирус: все детали
В теле человека нашли новый вирус (фото: unsplash.com)

Новый вирус внедряется в бактерию и поражает ее

Ученым удалось обнаружить новый вирус, который содержится в теле человека. Этот вид вируса относится к бактериофагам, что размножаются внутри бактерии и вызывают их растворение (лизис).

Исследованием занимались специалисты из Университета медицинских наук им. Карла Ландштейнера в Австрии. Ученым удалось выделить 43 вида бактериофагов при исследовании образцов жидкостей, полученных от более ста разных людей.

Один из таких вирусов удалось выявить впервые в истории изучения этого феномена, пишет научный журнал Naked Science.

В теле человека обнаружили неизвестный ранее вирус: все детали

В теле человека нашли новый вирус (фото: avert.org)

Стоит отметить, что новый вирус был обнаружен в каждом седьмом образце крови, его отнесли к семейству бактериофагов Tunavirinae.

Целью ученых было обнаружение вируса, способного атаковать бактерию кишечной палочки. Но такой выявить не получилось.

Подобные исследования невероятно важны, поскольку эти вирусы влияют на устойчивость организма человека к антибиотикам. Учеными было доказано, что бактериофаги не только повреждают бактерии, но и передают им ген устойчивость к антибактериальным препаратам.

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