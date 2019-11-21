Ученые сделали огромный прорыв в лечении ВИЧ: все детали

Ученые нашли вакцину против ВИЧ (коллаж: РБК-Украина)

Новая вакцина против ВИЧ показала очень высокую эффективность

В лечении вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) наметился серьезный прорыв. Ученым удалось создать сложную вакцину, которая поражает большинство штаммов смертельного вируса. Вполне возможно, что "чуму ХХ века" уже скоро смогут назвать излечимой.

Исследователи из Института Скриппса, штаб-квартира которого находится в Калифорнии, а также некоммерческая организация, что разрабатывает вакцины против ВИЧ (IAVI) смогли обнаружить антитела. Они связываются с критическими участками вируса и поражают его, пишет Naked Science.

Ученые нашли вакцину против ВИЧ (фото: avert.org)

Стоит отметить, что главная проблема создания вакцины от ВИЧ - это изменчивость вируса и его высокий уровень защиты. Ученые занимаются разработкой вакцины, которая сможет поражать множество штаммов вирусной инфекции.

На данном этапе были проведены тестирования на кроликах. Эксперимент доказал, что вакцина показала 87% эффективность. Исследователи надеются вскоре приступить к тестированию на людях.