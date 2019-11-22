В Україні зафіксували небезпечний тип грипу: що потрібно знати про симптоми

В Україні зафіксували випадки небезпечного серотипу вірусу грипу типу "А". Зараження підтверджені лабораторно, причому обидва випадки мали місце в Мелітополі Запорізької області, пише РІА Мелітополь.

Симптоми вірусу грипу типу "А" схожі на ознаки сезонних ГРВІ, але різниця все ж таки є.

Хворі відчувають лихоманку (підвищення температури тіла), біль у горлі, ломоту в тілі, болить голова, з'являється озноб і сильна слабкість. Іноді до цих симптомів приєднуються розлади ШКТ (нудота, блювання, діарея).

Грип в Україні (фото: aspen.pr)

При цьому при грипі "А" температура часто вище, ніж при звичайних ГРВІ. Але зрідка інфікування може відбуватися і без підвищення температури.

Небезпечні симптоми

Невідкладна медична допомога необхідна, якщо крім основних ознак ГРВІ з'являється задишка, затруднення дихання, посиніння губ.

Крім того, приводом для виклику "швидкої" повинна стати сильна блювота з ознаками зневоднення, сплутаність свідомості.

Температура дуже висока і не збивається жарознижувальними або ж вперто тримається 4-5 днів поспіль.

Превентивні заходи

Єдино дієвим способом захисту від грипу є вакцинація, котру варто провести всім членам сім'ї.

Медики рекомендують почати вакцинуватися напередодні сезону, тобто у вересні - листопаді. Організм має встигнути виробити достатню кількість антитіл для захисту від вірусу.

Нагадаємо, що особливо небезпечний вірус грипу для дітей до двох років, вагітних (особенено на пізніх термінах), літніх людей, а також для тих, хто страждає хронічними хворобами дихальних шляхів (астма) і хворобами серця.