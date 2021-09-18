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В Одессе сильный ливень затопил улицы: видео последствий непогоды

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Одесса, Суббота 18 сентября 2021 18:31
В Одессе сильный ливень затопил улицы: видео последствий непогоды Фото: В Одессе сильный ливень затопил улицы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 18 сентября, Одессу накрыла мощная непогода. Ливень затопил улицы и осложнил движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

В городе автомобили "плывут" по дорогам. Сложная ситуация из-за непогоды сложилась в Суворовском районе, на Балтской дороге, в поселке Котовского.

При этом в центре Одессы воды меньше.

Сильный ливень прогнозируют в Одесской области в течение всего дня. Кроме того, синоптики предупредили о штормовом ветре.

Накануне жителей и гостей города призывали быть осторожными. В частности, не оставлять машины под деревьями, так как из-за шквалов могут падать ветки и кабели.

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