Из-за непогоды без света в Украине остались более 70 населенных пунктов
Фото: в Украине из-за непогоды обесточены населенные пункты (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине из-за ухудшения погоды без света остался 71 населенный пункт. Сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По состоянию на утро 18 сентября, из-за порывов ветра, дождя и грозы обесточен 71 населенный пункт в двух областях:
- Львовская - 65,
- Черниговская - 6.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее в Украине объявили штормовое предупреждение на 18 сентября. Большинство областей накроет ливень.