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Из-за непогоды без света в Украине остались более 70 населенных пунктов

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Суббота 18 сентября 2021 08:11
Из-за непогоды без света в Украине остались более 70 населенных пунктов Фото: в Украине из-за непогоды обесточены населенные пункты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине из-за ухудшения погоды без света остался 71 населенный пункт. Сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По состоянию на утро 18 сентября, из-за порывов ветра, дождя и грозы обесточен 71 населенный пункт в двух областях:

  • Львовская - 65,
  • Черниговская - 6.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее в Украине объявили штормовое предупреждение на 18 сентября. Большинство областей накроет ливень.

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