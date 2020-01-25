Финансирование вузов в Украине полностью изменится: все подробности

Финансирование вузов в Украине (фото: Униан)

В Минобразования рассказали, как изменится финансирование вузов

Финансирование вузов в Украине измениться уже в ближайшее время. Минобразование утвердило показатели, по которым будет определяться финансовая помощь высшим учебным заведениям. Об этом рассказал заместитель министра образования Егор Стадный.

Стадный отметил, что в Украине начинается отход от государственного финансирования, которое зависит от количества бюджетников. В 2020 году данный показатель будет влиять на финансирование на 70-80%, но постепенно он составит ниже 50%.

Финансирование вузов в Украине (видео: YouTube)

Один из показателей финансирования - региональный коэффициент. Новая система помощи поможет региональным университетам, которые долгое время недополучали средства из-за того, что больше всего студентов учатся в больших городах.

Еще одно направление финансирования – это показатель масштаба, который послужит стимулом для объединения университетов. Ведь если они объединяются, то получат больше денег. Кроме того, у них будет больше студентов, но вес этого показателя уменьшается, а через три года составит менее 50%.

Финансирование вузов в Украине (фото: mon.gov.ua)

Также есть показатель объема средств, которые университет привлек от бизнеса или международных партнеров для финансирования исследований. Правительство будет вознаграждать такие вузы. Кроме того, будут применятся международные рейтинги.

Если украинский университет попадет в международный рейтинг, он получит повышенный коэффициент, а это означает, что у него будет повышенное госфинансирование.

Финансирование вузов в Украине (фото: mon.gov.ua)

С 2021 года также будет учитываться показатель трудоустройства выпускников. Если выпускники вузов устроятся работу туда, где будет применяться их высшее образование, то такие университеты получат больше финансирования.

Напомним, что медицинская реформа в 2020 году будет акцентирована на изменении системы предоставления специализированных и высокоспециализированных услуг. С апреля этого года будет введена программа медицинских гарантий.