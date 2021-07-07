В Украине взлетят цены на яйца: когда это произойдет и во сколько обойдется десяток

Так, по словам аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светланы Литвин, стоимость десятка яиц может вырасти уже со следующего месяца.

"Примерно с августа начнет расти цена на куриные яйца, и она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале - около 40 грн за десяток. Эта цена, скорее всего, будет держаться до следующей весны", - прогнозирует эксперт.

С чем связан рост цен на яйца

Подорожание яиц в начале года произошло из-за беспрецедентного снижения их производства в январе-мае - почти на 25%. Такого не было последние лет двадцать.

Сокращение, в свою очередь, связано с ростом на 60% цен на кормовые культуры для птицы. В таких условиях производители практически работают в убыток без повышения цены на яйца.

Вторым фактором убыточности производства является снижение экспорта яиц - почти вдвое за 5 месяцев.

"В июне 2021 года цена на основные кормовые культуры - пшеницу и кукурузу - возросла на 60%, в то же время цена на яйца упала на 5-7% по сравнению с июнем прошлого года. В таких условиях производителям трудно работать из-за высокого уровня убыточности", - говорит Литвин.