В Україні злетять ціни на яйця: коли це станеться і у скільки обійдеться десяток

Так, за словами аналітика асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлани Литвин, вартість десятка яєць може зрости вже з наступного місяця.

"Приблизно з серпня почне зростати ціна на курячі яйця, і вона може досягти піку, який ми спостерігали в лютому - близько 40 грн за десяток. Ця ціна, швидше за все, буде триматися до наступної весни", - прогнозує експерт.

З чим пов'язане зростання цін на яйця

Подорожчання яєць на початку року відбулося через безпрецедентне зниження їх виробництва в січні-травні - майже на 25%. Такого не було останні років двадцять.

Скорочення, своєю чергою, пов'язане зі зростанням на 60% цін на кормові культури для птиці. В таких умовах виробники практично працюють у збиток без підвищення ціни на яйця.

Другим фактором збитковості виробництва є зниження експорту яєць - майже вдвічі за 5 місяців.

"У червні 2021 року ціна на основні кормові культури - пшеницю і кукурудзу - зросла на 60%, в той же час ціна на яйця впала на 5-7% в порівнянні з червнем минулого року. В таких умовах виробникам важко працювати через високий рівень збитковості", - говорить Литвин.