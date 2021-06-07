В Украине взлетели цены на продукты: что будет дорожать и дальше

В Украине за последний год существенно подорожали некоторые продукты питания. В среднем рост составил около 10% и рекордсменами тут стали "сырьевые" товары - зерновые, подсолнечное масло, сахар, а также яйца и фрукты. Что будет с ценами дальше и почему дорожают продукты - читайте ниже в нашем материале.

Так, по данным Госстата, в Украине снизилась только стоимость овощей - почти на 10%. При этом прогнозы на новый сезон для продуктов отечественного производства хорошие - ожидается высокий урожай.

Аналитики говорят, что сезонные продукты дорожать не будут, а вот импортные - наоборот. Это связано с мировой тенденцией к росту цен на продовольство.

Отметим, что с прошлого года большинство овощей в Украине подешевело, а фрукты - подорожали. Снижений цен зафиксировали на лук, капусту и картофель. В то же время морковь и свекла подорожали почти вдвое.

Почему дорожают продукты

Цены на продукты за последний год выросли в среднем почти на десять процентов. Эксперты говорят, что на стоимости сказалась ситуация на внешних рынках, а также рост спроса в Украине.

В первую очередь это касается "сырьевых" товаров - зерновые, подсолнечное масло и сахар.

Так, подорожание сахара связано со снижением его производства в Украине из-за низкого урожая свеклы. Яйца взлетели в цене также из-за снижения производства и повышения цен на корма после подорожания зерновых.