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Цены на овощи в Украине пойдут вниз: когда это произойдет

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Вторник 01 июня 2021 13:30
Цены на овощи в Украине пойдут вниз: когда это произойдет Фото: Цены на овощи в Украине снизятся (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине скоро снизятся цены на овощи, которые сейчас являются заоблачными. При этом эксперты говорят, что сезонное подешевение в этом году задерживается из-за холодной весны.

Об этом пишет ukraina24.

Экономист Олег Пендзин рассказал, почему в этом году овощи падают в цене позже, чем это происходит обычно. В частности, он сообщил, когда ждать приемлемых цен на молодой картофель.

"Сегодня импортная картошка подешевле той, что выращивается в Украине. Правда, надо понимать, что такая ситуация будет недолго. Как только у нас появится молодой картофель из открытого грунта с юга Украины или Закарпатья, то мы сразу увидим, на сколько цена упадет... Затем цена на украинские овощи стабилизируется и пойдет вниз", - заявил эксперт.

Пендзин также рассказал, когда ждать снижения цен на эти продукты питания, и что будет с ценами на овощи летом.

"Это (снижение цены. - Ред.) у нас, как правило, приходится на конец мая - начало июня. Но в этом году в связи с холодной весной это затянется примерно до середины июня, когда придут овощи с открытого грунта, что позволит увидеть стремительное падение цен", - добавил он.

А самый низкий уровень цен на овощи ожидается в июле-августе и продлиться это до сентября-октября.

Ранее мы писали, что в Украине на 20% взлетят цены на базовые весенние продукты.

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