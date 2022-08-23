В Украине взлетят цены на "стратегические" продукты: что подорожает осенью

Осенью в Украине следует ожидать еще большего подорожания "стратегических" продуктов, которые сейчас стоят относительно недорого.
Такой прогноз дал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук, пишет "Укринформ".
"За период активных боевых действий мы увидели реальный рост цен порядка 20%, а по некоторым продуктам - до 30%", - отметил Марчук.
Причины роста цен очевидны: инфляция, разрушение логистических цепей и повышение стоимости топлива.
Такой неутешительный "тренд" останется с нами и осенью. Кроме того, добавится еще один фактор - цены на энергоносители.
Эксперт прогнозирует, что уже в октябре стоимость овощей в Украине может вырасти на 20-30%.
Дело в том, что их начнут закладывать на хранение в холодильные камеры, поэтому стоимость электроэнергии будет закладываться в ценник.
Овощи подорожают уже осенью (фото: freepik)
"Сейчас овощи значительно дешевле, чем были в июне, потому что, например, появилось большое количество огурцов и помидоров из открытого грунта. Но в октябре (цена - Ред.) может вырасти на 20-30%, потому что их будут закладывать в холодильные камеры, которые работают на электроэнергии", - отметил Марчук.
Кроме того, осенью может вырасти цена на хлеб и хлебобулочные изделия. Причина в том, что благодаря восстановлению аграрного экспорта в Украине будет расти стоимость зерна на внутреннем рынке.
Ранее экономист объяснил, почему украинцы начали тратить больше денег на хлеб и картошку.
Также сообщалось, что цены на гречку в Украине могут измениться.