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В Украине взлетят цены на "стратегические" продукты: что подорожает осенью

Цены на продукты повысятся осенью (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Осенью в Украине следует ожидать еще большего подорожания "стратегических" продуктов, которые сейчас стоят относительно недорого.

Такой прогноз дал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук, пишет "Укринформ".

"Тренд" подорожания продуктов сохранится и осенью

"За период активных боевых действий мы увидели реальный рост цен порядка 20%, а по некоторым продуктам - до 30%", - отметил Марчук.

Причины роста цен очевидны: инфляция, разрушение логистических цепей и повышение стоимости топлива.

Такой неутешительный "тренд" останется с нами и осенью. Кроме того, добавится еще один фактор - цены на энергоносители.

Какие продукты подорожают осенью

Эксперт прогнозирует, что уже в октябре стоимость овощей в Украине может вырасти на 20-30%.

Дело в том, что их начнут закладывать на хранение в холодильные камеры, поэтому стоимость электроэнергии будет закладываться в ценник.

Овощи подорожают уже осенью (фото: freepik)

"Сейчас овощи значительно дешевле, чем были в июне, потому что, например, появилось большое количество огурцов и помидоров из открытого грунта. Но в октябре (цена - Ред.) может вырасти на 20-30%, потому что их будут закладывать в холодильные камеры, которые работают на электроэнергии", - отметил Марчук.

Кроме того, осенью может вырасти цена на хлеб и хлебобулочные изделия. Причина в том, что благодаря восстановлению аграрного экспорта в Украине будет расти стоимость зерна на внутреннем рынке.

Ранее экономист объяснил, почему украинцы начали тратить больше денег на хлеб и картошку.

Также сообщалось, что цены на гречку в Украине могут измениться.

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