В Україні злетять ціни на "стратегічні" продукти: що здорожчає восени

"Тренд" подорожчання продуктів збережеться і восени

"За період активних бойових дій ми побачили фактичне зростання цін порядку 20%, а по деяких продуктах - до 30%", - зазначив Марчук.

Причини зростання цін очевидні: інфляція, руйнація логістичних ланцюгів та підвищення вартості пального.

Такий невтішний "тренд" залишиться з нами і восени. Крім того, додасться ще один фактор - ціни на енергоносії.

Які продукти подорожчають восени

Експерт прогнозує, що вже у жовтні вартість овочів в Україні може зрости на 20-30%.

Річ у тім, що їх почнуть закладати на зберігання в холодильні камери, тому вартість електроенергії буде закладатися в цінник.

Овочі здорожчають вже восени (фото: freepik)

"Зараз овочі значно дешевші, ніж були у червні, тому що, наприклад, з'явилась велика кількість огірків та помідорів з відкритого ґрунту. Але у жовтні (ціна - Ред.) може зрости на 20-30%, тому що їх будуть закладати у холодильні камери, які працюють на електроенергії", - зазначив Марчук.

Крім того, восени може також зрости ціна на хліб та хлібобулочні вироби. Причина в тому, що завдяки відновленню аграрного експорту в Україні зростатиме вартість зерна на внутрішньому ринку.