В Україні злетять ціни на "стратегічні" продукти: що здорожчає восени

Восени в Україні слід чекати ще більшого здорожчання "стратегічних" продуктів, які зараз коштують відносно недорого.
Такий прогноз дав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук, пише "Укрінформ".
"За період активних бойових дій ми побачили фактичне зростання цін порядку 20%, а по деяких продуктах - до 30%", - зазначив Марчук.
Причини зростання цін очевидні: інфляція, руйнація логістичних ланцюгів та підвищення вартості пального.
Такий невтішний "тренд" залишиться з нами і восени. Крім того, додасться ще один фактор - ціни на енергоносії.
Експерт прогнозує, що вже у жовтні вартість овочів в Україні може зрости на 20-30%.
Річ у тім, що їх почнуть закладати на зберігання в холодильні камери, тому вартість електроенергії буде закладатися в цінник.
Овочі здорожчають вже восени (фото: freepik)
"Зараз овочі значно дешевші, ніж були у червні, тому що, наприклад, з'явилась велика кількість огірків та помідорів з відкритого ґрунту. Але у жовтні (ціна - Ред.) може зрости на 20-30%, тому що їх будуть закладати у холодильні камери, які працюють на електроенергії", - зазначив Марчук.
Крім того, восени може також зрости ціна на хліб та хлібобулочні вироби. Причина в тому, що завдяки відновленню аграрного експорту в Україні зростатиме вартість зерна на внутрішньому ринку.
Раніше економіст пояснив, чому українці почали витрачати більше грошей на хліб і картоплю.
Також повідомлялося, що ціни на гречку в Україні можуть змінитися.