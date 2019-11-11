В Украине взлетят цены на социальные продукты: что подорожает больше всего

Цены на продукты в Украине зависят от нескольких факторов. В первую очередь, это уровень инфляции, сезонность, а также урожайность. Эксперты прогнозируют, что до конца ноября и в декабре ускорится уровень инфляции, что, конечно же, отразится на ценах социальных продуктов.

Эксперт Алексей Дорошенко из Нацсовета экономического развития считает, что уровень инфляции в конце года может составить около 1%, что может привести к росту цен на 7-7,3%, пишет Сегодня.

На фоне укрепления гривны такой рост инфляции может привести в первую к подорожанию сезонных овощей, а также цены на природный газ. Последнее приведет к повышению цен на коммунальные услуги.

Цены на продукты в Украине (фото: sfs.gov.ua)

Другой эксперт из Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин делает менее мрачный прогноз. По его мнению, к концу года цены изменятся не более, чем на 3%. Среди продуктов, которые подорожают - традиционный перечень овощей из борщевого набора.

К слову, ранее эксперты отмечали, что существенного подорожания на молочные и мясные продукты не будет, поскольку цены на них уже достигли европейского уровня. Стоимость мяса и "молочки" теперь будет зависеть лишь от инфляции.

Отметим, что октябрьским рекордсменом стала гречка, которая подорожала на четверть. А в сентябре покупатели были шокированы ценами на главный продукт украинцев - картофель, который более чем в два раза взлетел в цене. Некоторые специалисты считают, что корнеплод подорожал не только из-за неурожая, но и из-за жадности перекупщиков, которые пользуясь ажиотажем накручивали цены.

Что подорожало в октябре: