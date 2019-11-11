В Україні злетять ціни на соціальні продукти: що подорожчає найбільше

Ціни на продукти в Україні залежать від декількох факторів. В першу чергу, це рівень інфляції, сезонність, а також врожайність. Експерти прогнозують, що до кінця листопада і в грудні прискориться рівень інфляції, що, звичайно ж, позначиться на цінах соціальних продуктів.

Експерт Олексій Дорошенко з Нацради економічного розвитку вважає, що рівень інфляції в кінці року може скласти близько 1%, що може призвести до зростання цін на 7-7,3%, пише Сегодня.

На тлі зміцнення гривні таке зростання інфляції може призвести до подорожчання в першу сезонних овочів, а також ціни на природний газ. Останнє призведе до підвищення цін на комунальні послуги.

Ціни на продукти в Україні (фото: sfs.gov.ua)

Інший експерт з Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин робить менш похмурий прогноз. На його думку, до кінця року ціни зміняться не більш, ніж на 3%. Серед продуктів, які подорожчають - традиційний перелік овочів борщового набору.

До речі, раніше експерти відзначали, що істотного подорожчання на молочні та м'ясні продукти не буде, оскільки ціни на них вже досягли європейського рівня. Вартість м'яса і "молочки" тепер буде залежати лише від інфляції.

Зазначимо, що жовтневим рекордсменом стала гречка, яка подорожчала на чверть. А у вересні покупці були шоковані цінами на головний продукт українців - картоплю, якка більш ніж у два рази злетіла в ціні. Деякі фахівці вважають, що коренеплід подорожчав не тільки через неврожай, але і через жадібність перекупників, які користуючись ажіотажем накручували ціни.

Що подорожчало у жовтні: