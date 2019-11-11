ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні злетять ціни на соціальні продукти: що подорожчає найбільше

STYLERЖиття    11.11.2019 - 13:43
В Україні злетять ціни на соціальні продукти: що подорожчає найбільше
Ціни на продукти в Україні (колаж: РБК-Україна)

В Україні зростуть ціни на ряд важливих продуктів

Ціни на продукти в Україні залежать від декількох факторів. В першу чергу, це рівень інфляції, сезонність, а також врожайність. Експерти прогнозують, що до кінця листопада і в грудні прискориться рівень інфляції, що, звичайно ж, позначиться на цінах соціальних продуктів.

Експерт Олексій Дорошенко з Нацради економічного розвитку вважає, що рівень інфляції в кінці року може скласти близько 1%, що може призвести до зростання цін на 7-7,3%, пише Сегодня.

На тлі зміцнення гривні таке зростання інфляції може призвести до подорожчання в першу сезонних овочів, а також ціни на природний газ. Останнє призведе до підвищення цін на комунальні послуги.

В Україні злетять ціни на соціальні продукти: що подорожчає найбільше

Ціни на продукти в Україні (фото: sfs.gov.ua)

Інший експерт з Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин робить менш похмурий прогноз. На його думку, до кінця року ціни зміняться не більш, ніж на 3%. Серед продуктів, які подорожчають - традиційний перелік овочів борщового набору.

До речі, раніше експерти відзначали, що істотного подорожчання на молочні та м'ясні продукти не буде, оскільки ціни на них вже досягли європейського рівня. Вартість м'яса і "молочки" тепер буде залежати лише від інфляції.

Зазначимо, що жовтневим рекордсменом стала гречка, яка подорожчала на чверть. А у вересні покупці були шоковані цінами на головний продукт українців - картоплю, якка більш ніж у два рази злетіла в ціні. Деякі фахівці вважають, що коренеплід подорожчав не тільки через неврожай, але і через жадібність перекупників, які користуючись ажіотажем накручували ціни.

Що подорожчало у жовтні:

  • гречка - на 27,2%,
  • яйця - на 9,6%,
  • овочі - 2,6%,
  • молоко - на 1,6%,
  • сир - на 1,5%,
  • масло вершкове - на 0,9%.
Газ виріс в ціні: що буде з цінами на продукти і "комуналкою" Чому внутрішні авіарейси в Україні дорожчі за міжнародні: відповідь міністра
Новини України цены
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся