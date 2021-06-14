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В Украине взлетят цены на любимые фрукты и ягоды: в чем причина

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Понедельник 14 июня 2021 14:28
В Украине взлетят цены на любимые фрукты и ягоды: в чем причина Фото: В Украине будут дорожать фрукты и ягоды (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в этом году будут дорожать сливы, абрикосы и вишни, так как в нашей стране с этими фруктами и ягодами неурожай. На рынок будут завозиться продукты импортного производства.

Об этом сообщает издание AgroNews.

По прогнозам экономистов, цены на вишню, абрикосы, персики и сливы этим летом будут выше прошлогоднего ценника в среднем на 15%.

Стоимость черешни уже побила европейский рекорд. Килограмм на рынках стоит от 120 до 200 грн, что дороже, чем год назад. Ранний урожай был уничтожен обильными дождями, но еще остается надежда на более поздние сорта.

Цены на овощи тоже не радуют

Отметим, что цены на ранние овощи - кабачки, спаржу, свеклу, капусту пока не радуют. За последнюю неделю подешевели только огурцы, помидоры и болгарский перец. Фермеры прогнозируют падение цен на овощи на начало июля, когда начнутся сборы грунтовых сортов.

Единственное, что сейчас подешевело из ягод - это клубника. Ее цена стартует от 35-40 грн за килограмм. Цены до конца июня упадут еще больше, но хозяйки уже сейчас могут начинать делать запасы на зиму, ведь сезон клубники не так уже и долог.

Как мы ранее писали, в Украине уже в полном разгаре сезон черешни, но цены на нее бьют все рекорды.

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