В Україні злетять ціни на улюблені фрукти і ягоди: в чому причина

В Україні цього року дорожчатимуть сливи, абрикоси і вишні, через те, що в нашій країні з цими фруктами і ягодами неврожай. На ринок будуть завозитися продукти імпортного виробництва.

За прогнозами економістів, ціни на вишню, абрикоси, персики і сливи цього літа будуть вище торішнього цінника в середньому на 15%.

Вартість черешні вже побила європейський рекорд. Кілограм на ринках коштує від 120 до 200 грн, що дорожче, ніж рік тому. Ранній урожай був знищений рясними дощами, але ще залишається надія на більш пізні сорти.

Ціни на овочі теж не радують

Відзначимо, що ціни на ранні овочі - кабачки, спаржу, буряк, капусту поки не радують. За останній тиждень подешевшали тільки огірки, помідори і болгарський перець. Фермери прогнозують падіння цін на овочі на початок липня, коли почнуться збори грунтових сортів.

Єдине, що зараз подешевшало з ягід - це полуниця. Її ціна стартує від 35-40 грн за кілограм. Ціни до кінця червня впадуть ще більше, але господині вже зараз можуть починати робити запаси на зиму, адже сезон полуниці не так вже й довгий.